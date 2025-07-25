和椿 6月EPS 0.07元

和椿（6215）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（24）日公告自結6月稅後純益617萬元，年減73.8%，每股純益0.07元。

和椿昨日遭證交所列為注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.16%，且24日之週轉率為31.57%。

和椿受惠台積電法說釋出人形機器人發展前景，加上6月營收年增73.4%，創同期新高、歷史次高，雙利多發酵激勵近日股價大漲。

對於人形機器人營運布局，和椿與中國大陸廠商接洽合作，也規劃日本、德國和美國等廠商布局。和椿在今年成立機器人部門，未來機器人相關業績成長可期。

和椿累計前六月營收達10.9億元，年增71.2%，面對各行各業日益嚴峻的人力短缺挑戰，特別是在傳統產業與服務業中，和椿對自動化機器人抱持樂觀前景，預期下半年營收、獲利可較去年成長。