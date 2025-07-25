台灣大 衝雲端遊戲商機

台灣大（3045）昨（24）日宣布，與輝達合作營運的雲端遊戲服務「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」會員突破40萬人，今年以來付費會員年增27%，並推出新方案「鈦金方案時數制」，依遊玩時數計費，藉此積極布局遊戲事業新科技引擎，搶攻次世代娛樂市場商機。

台灣大指出，「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務讓玩家可在一般筆電、低規格的PC、Mac、Android裝置、iPhone，或搭載Android TV的串流電視機上透過即時串流，使用雲端上輝達GeForce RTX顯卡強大效能，無須安裝龐大遊戲檔案，並可跨裝置雲端儲存遊戲進度，搭配5G與WiFi低延遲、超高速網路，隨時隨地與不同玩家連線遊玩。