昆盈6月EPS -0.08元 橘子-0.22元

電腦周邊大廠昆盈（2365）昨（24）日公布自結6月稅後淨損1,800萬元，每股淨損0.08元，主要受新台幣對美元匯率強升導致匯損衝擊。

昆盈近年因產品結構轉型，聚焦自有品牌，捨棄OEM代工，並以拉丁美洲、東南亞、非洲、中東等地區為銷售市場，毛利率逼近四成，營運邁入成長軌道，同時透過新開發的Copilot鍵鼠、鍵盤以及藍牙、Type C等系列新產品，提高產品價值。

昆盈上半年營收4.67億元，年減4%。目前滑鼠及鍵盤營收占比50%、影像及行車紀錄器等占35%、耳機、喇叭等產品占10%至15%。昆盈昨天股價漲0.45元、收43.8元。

遊戲營運商橘子（6180）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（24）日應主管機關要求，公告自結6月稅後淨損3,800萬元，每股淨損0.22元，遠不如去年同期每股大賺8.74元。

橘子去年6月大賺，主因處分子公司股權挹注，今年6月陷入虧損，則是反映第2季為產業傳統淡季，加上各項費用所致。受營運轉虧衝擊，橘子股價從75.5元附近起跌，昨日收盤價67.5元，不到一個月跌逾一成。