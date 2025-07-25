昆盈6月EPS -0.08元 橘子-0.22元

經濟日報／ 記者劉芳妙陳昱翔／台北報導

電腦周邊大廠昆盈（2365）昨（24）日公布自結6月稅後淨損1,800萬元，每股淨損0.08元，主要受新台幣對美元匯率強升導致匯損衝擊。

昆盈近年因產品結構轉型，聚焦自有品牌，捨棄OEM代工，並以拉丁美洲、東南亞、非洲、中東等地區為銷售市場，毛利率逼近四成，營運邁入成長軌道，同時透過新開發的Copilot鍵鼠、鍵盤以及藍牙、Type C等系列新產品，提高產品價值。

昆盈上半年營收4.67億元，年減4%。目前滑鼠及鍵盤營收占比50%、影像及行車紀錄器等占35%、耳機、喇叭等產品占10%至15%。昆盈昨天股價漲0.45元、收43.8元。

遊戲營運商橘子（6180）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（24）日應主管機關要求，公告自結6月稅後淨損3,800萬元，每股淨損0.22元，遠不如去年同期每股大賺8.74元。

橘子去年6月大賺，主因處分子公司股權挹注，今年6月陷入虧損，則是反映第2季為產業傳統淡季，加上各項費用所致。受營運轉虧衝擊，橘子股價從75.5元附近起跌，昨日收盤價67.5元，不到一個月跌逾一成。

營收 鍵盤

延伸閱讀

姜河那自曝怪異食癖！橘子連皮吞、柿子連種啃…柳演錫認證「很多怪方式」

橘子遊戲改版 衝刺暑假商機

橘子衝人氣 手遊大改版

灰白瀕死毛球誤闖尖峰路口 行車紀錄器拍下暖警「最溫柔瞬間」被讚爆

相關新聞

聯發科利多 大和喊買

聯發科（2454）將於7月30日召開法說會，大和資本於最新出具報告中指出，聯發科AI ASIC業務將新增一名客戶，預計2...

宇瞻 第2季每股賺1.02元

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日公布第2季財報，受惠客戶積極備貨及整體記憶體價格上漲，單季稅後純益1.31億元，...

達運攻AI醫療 報捷

達運（6120）轉型強攻AI生技精準醫療報捷，董事長蔡國新昨（24）日表示，已孵育出四家新創企業並開始量產出貨，同時陸續...

全新 第2季EPS 0.2元

磊晶廠全新（2455）昨（24）日公告第2季稅後純益3,600萬元，季減七成，年減八成，每股純益0.2元，下探近九季低點...

美律 第2季EPS 0.01元 九暘-0.22元

電聲元件大廠美律（2439）昨（24）日公告第2季財報，受新台幣急升影響，單季每股純益僅0.01元，近乎損益兩平；上半年...

台灣大 衝雲端遊戲商機

台灣大（3045）昨（24）日宣布，與輝達合作營運的雲端遊戲服務「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。