美律 第2季EPS 0.01元 九暘-0.22元

電聲元件大廠美律（2439）昨（24）日公告第2季財報，受新台幣急升影響，單季每股純益僅0.01元，近乎損益兩平；上半年每股純益1.43元，較去年同期獲利腰斬。

美律第2季稅後純益262萬元，獲利較首季3.53億元與去年同期4.91億元均銳減，單季每股純益0.01元，不如去年同期2.24元。上半年稅後純益3.56億元，年減58%，每股純益1.43元。

美律預計下周一（28日）召開線上法說會，說明第2季財報內容與下半年展望。

美律表示，上季獲利大衰退，主要受匯損衝擊，惟出貨動能並未受太大影響。隨下半年傳統旺季將至，將積極卡位市場，全力滿足客戶需求。

聯發科集團旗下九暘（8040）昨（24）日公告，第2季淨損2,103.3萬元，每股淨損0.22元，連續九季虧損；上半年淨損2,986.7萬元，每股淨損0.31元。

聯發科集團目前對九暘持股超過四成。九暘去年全面改選董事，聯發科旗下另一家子公司達發拿下四席董事，並由達發董事長謝清江兼任九暘董座。

謝清江先前提到，九暘是聯發科集團在乙太網晶片的重要布局之一，專注在1G以下的FE乙太網晶片及PoE供電乙太網晶片這兩個領域。

現階段要以集團的經驗與標準調整公司體質，重點是紮實地把產品競爭力做到位。不過，體質調整需要時間，預計2027年會有初步成果。