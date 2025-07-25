達運攻AI醫療 報捷

達運（6120）轉型強攻AI生技精準醫療報捷，董事長蔡國新昨（24）日表示，已孵育出四家新創企業並開始量產出貨，同時陸續取得全球多國專利，具備提供核心生物晶片能力，能結合AI分析平台與儀器整合能力提供全流程自動化方案。隨著品牌客戶陸續放量上市，明年新事業營運將比今年成長五成以上。

達運本業為背光模組，考量面板產業波動性大，近年積極轉型，陸續展現成果。

蔡國新表示，在雙軸轉型的策略下，達運布局顯示光學與生技醫材，近年在新事業陸續孵育出微一生醫、遠近科技、新一智能及晶至生醫四家新創企業，且已開始量產出貨，隨著品牌客戶陸續放量上市，明年達運新事業營運將可繳出年增逾五成佳績。

達運子公司微一生醫今年首度參加BIO Asia–Taiwan 2025亞洲生技大會，身兼微一生醫董座的蔡國新親自領軍參展，發表從研發到量產全自主技術微針貼片，以及活化應用光學微結構加工和製造技術推出的生物晶片系統解決方案，推動雙引擎發展，重新定義人類健康、美麗和醫療產業發展的未來目標。

微一生醫成立甫滿一年，專注微針貼片技術和生物晶片系統解決方案。蔡國新說，微針技術已成功應用於醫學美容和護膚產品的大規模生產，並計劃擴展到藥物和疫苗貼片應用。生物晶片系統是器官晶片、生物檢測晶片和相關整合平台的合適解決方案。

微一生醫副總經理楊俊銘表示，該公司已擁有多項專利（台、美、日、大陸），台灣工廠也通過國際品質認證，包括ISO 22716、GMP認證，預計今年下半年取得QMS和ISO 13485醫療器材製造認證。蔡國新指出，透過先進的微針技術，微一生醫除了美容領域，還致力於開發高效、安全的藥物輸送系統和創新的疫苗接種解決方案。