宇瞻 第2季每股賺1.02元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
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記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日公布第2季財報，受惠客戶積極備貨及整體記憶體價格上漲，單季稅後純益1.31億元，季增40.86%，年增46.97%，每股純益1.02元，雙雙攀上近六季新高。

宇瞻將於今（25）日召開法說會，法人聚焦下半年展望、記憶體價格走勢、DDR4市場供需、新台幣升值影響，以及伺服器布局等議題。

宇瞻財報顯示，第2季毛利率15.4%，季減1.08個百分點，年減3.77個百分點；營益率4.85%，季增0.31個百分點，年減0.27個百分點。上半年毛利率15.87%，年減3.79個百分點；營益率4.71%，年減1.49個百分點。

宇瞻目前DRAM庫存以DDR4為主，占比達八成，DDR5約占兩成。公司看好DDR4因供給快速萎縮、價格將持續走高，在速度需求不高的應用下，短期DDR4仍具價格優勢，不過未來價差拉大後，客戶將逐步轉向DDR5，DDR4成為高單價但低使用量的利基型產品。

就中長期來看，宇瞻認為，伺服器、AI等新應用值得期待，特別是AI與邊緣運算興起，伺服器對固態硬碟（SSD）容量需求已從過往的8TB、16TB，一路攀升至32TB、64TB甚至128TB，一台伺服器往往配置12至24顆高容量固態硬碟，其使用量遠超手機與PC等終端裝置。

不過，消費端如手機、筆電對儲存容量的需求增幅有限，普遍停留在256GB或512GB，顯示伺服器應用將成為推升NAND晶片與固態硬碟需求的主要引擎。

伺服器 固態硬碟

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