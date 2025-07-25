信邦第2季EPS 3.16元 毛利率向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

信邦（3023）昨（24）日公布今年第2季財報，受關稅及匯率雙重影響，第2季營收77.36億元，季減5.1%、年減6.8%；毛利率24.71%，季增0.2個百分點、但年減0.92個百分點；第2季稅後純益降至7.59億元，季減17.8%、年減18.8%，單季每股純益（EPS）3.16元。

信邦指出，第2季毛利率呈現季增，係醫療、汽車、綠能及工業應用等產業之毛利率較第1季提升；第2季營業外利益較第1季減少，主要受新台幣升值之影響，第2季認列匯兌損失1.16億元。

信邦今年上半年營收158.95億元、年減2.7%，毛利率24.61%、年減1.1個百分點，營益率12.1%、年增0.79個百分點，稅後純益16.83億元、年減8.8%，每股純益7.01元。

信邦 毛利率

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