信邦財報／今年上半年稅後純益16.83億元 EPS 達7.01元

信邦（3023）24日公布今年上半年度財報，合併營收158.95億元較去年同期163.41億元減少2.73%；合併毛利率24.61%，較去年同期合併毛利率25.71%，減少1.10個百分點；合併營業淨利19.34億元，較去年同期18.60億元成長3.98%；稅後淨利16.83億元，較去年同期18.47億元減少8.85%，每股純益（EPS）達7.01元。

信邦季度營運表現，第2季合併營收77.36億元較第1季81.59億元減少5.18%，較去年同期83.05億元減少6.86%；合併毛利率24.71%，較第1季24.51%，增加0.20個百分點，較去年同期25.63%，減少0.92個百分點；合併營業淨利8.71億元較第1季10.63億元減少18.02%，較去年同期9.61億元減少9.29%；稅後淨利7.59億元較第1季9.24億減少17.88%，較去年同期9.35億元減少18.85%；每股稅後淨利3.16元。

信邦指出，第2季合併毛利率較第1季增加0.20個百分點，係醫療、汽車、綠能及工業應用等產業之毛利率較第1季提升；第2季合併營業外利益較第1季減少65,771仟元，主要係受新台幣升值之影響，第2季認列匯兌損失1.16億元；第2季營運在關稅及匯率的雙重打擊下，致使第2季之淨利較第1季減少17.88%。

第2季及上半年度合併毛利率較去年同期分別減少0.92及1.10個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重分別較去年同期增加4.54及5.25個百分點；合併營業費用率較去年同期分別減少0.61及1.89個百分點，係費用的管控；第2季合併營業外利益較去年同期減少1.33億元，係本年度第2季認列匯兌損失1.16億元，去年第2季則認列匯兌利益23,803仟元。

信邦上半年合併營業外利益較去年同期減少2.94億元，係本年度認列匯兌損失39,573仟元及金融資產評價損失44,140仟元，去年同期則認列匯兌利益78,155仟元及金融資產評價利益1.32億元；受到關稅及台幣劇烈升值的衝擊，第2季及上半年度稅後淨利較去年同期分別減少18.85%及8.85%。

信邦表示，由於AI快速發展，公司積極開發應用於半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域之連接線組，並已取得客戶的認證，為公司未來營運成長的新動能。