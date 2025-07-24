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聯電收跌0.91% 下周法說會聚焦出貨與全年展望

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯電（2303）24日股價表現疲弱，早盤以43.95元開出後一路震盪走低，終場收在43.5元，下跌0.4元，跌幅0.91%。圖／聯電提供
聯電（2303）24日股價表現疲弱，早盤以43.95元開出後一路震盪走低，終場收在43.5元，下跌0.4元，跌幅0.91%。圖／聯電提供

聯電（2303）24日股價表現疲弱，早盤以43.95元開出後一路震盪走低，終場收在43.5元，下跌0.4元，跌幅0.91%。在市場資金持續聚焦先進製程與高速運算晶片的AI概念股之際，聯電等以成熟製程為主的晶圓代工廠走勢相對偏弱，成為盤面整理壓力來源之一。

市場目光轉向聯電即將於下周三（30日）召開的第2季法說會，屆時公司將說明最新財報表現與第3季及全年營運展望，並回應外界關注的晶圓出貨動能與產能利用率變化。

回顧今年第1季法說會，聯電當時預估第2季出貨量將季增5%至7%，各應用市場可望「溫和回升」，晶圓平均售價則維持平穩水準。公司也強調，儘管短期需求穩定，但全年營運仍須關注宏觀經濟、地緣政治與終端需求變化，對後市保持審慎看法。

聯電 晶圓代工廠

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