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智易 第2季每股賺3.02元
網通廠智易（3596）昨（23）日公布第2季財報，單季因新台幣升值出現約9,000萬元匯損，毛利率降至15.04%，歸屬母公司業主淨利6.66億元，季減2%，年增13.7%，每股純益3.02元；上半年歸屬母公司業主淨利13.45億元，年成長11.2%，每股純益6.1元，創同期新高。
法人看好歐洲電信商對PON光纖設備需求回溫，加上5G FWA、STB、WiFi 7等市場挹注，智易下半年營運可望優於上半年。智易昨日股價上漲3.5元，收199.5元。
智易第2季營收134.65億元，為同期最佳，季增6%，年增10.6%；毛利率15.04%，較首季的15.4%下滑，但優於去年同期14.98%；營業利益9.24億元，季增7.6%，年增35.7%。
受新台幣強升導致匯損約0.9億元影響，智易第2季歸屬母公司業主淨利6.66億元，季減2%，年增13.7%，每股純益3.02元，為同期新高。
累計上半年營收261.65億元，年增5.9%，創同期新高；毛利率15.21%，優於去年同期14.9%；營業利益17.8億元，年增23.6%；歸屬母公司業主淨利13.45億元，年成長11.2%，每股純益6.1元。
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