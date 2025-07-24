聽新聞
0:00 / 0:00

盟立布局機器人 報捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
盟立集團執行長林世東。盟立集團／提供
盟立集團執行長林世東。盟立集團／提供

盟立（2464）集團布局人形機器人市場，規劃於今年底推出上市。目前在手訂單中，以半導體產業相關應用占約六成。

盟立在工業用機器人市場耕耘逾35年，2023年加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。

盟立執行長林世東表示，盟立集團自製的人形機器人規劃於今年底推出上市。

他指出，盟立集團在發展AI機器人具備的優勢有三：首先，子公司盟英生產的諧波減速機，是機器人關節的關鍵零組件；其次，盟立掌握自主的控製器（IPC）。再者，逾30年的應用場域實績，包括半導體及EMS等產業客戶的OHT（天車）、EFEM、AMR、Stocker（半導體及面板廠）等主要核心設備，運用盟立自主開發的工業機器人技術。

林世東透露，盟英今年業績將呈翻倍成長熱況。AI機器應用於扇出型面板級封裝（FOPLP）已出貨欣興、景碩、臻鼎及AT&S客戶。盟立自製的人形機器人應用布局，透過台灣及大陸的轉投資公司，針對機器人重要的關鍵零部件進行產品開發及展開產業的策略合作，積極搶進人形機器人重要發展階段的供應鏈體系。

盟立旗下子公司盟英專注於諧波減速機與關節模組開發，其主要透過與中國廠商偉創電、科達利合作，共同推展中國大陸市場。其中，偉創電為自動化場成解解決方案提供商，科達利為特斯拉供應鏈電池結構件製造商，二家大陸合作夥伴為盟英提供諧波減速機出海口，先期提供落地實績，盟英目前已推出七款大陸人形機器人關節模組，各自有對應使用廠商，今年下半年至明年陸續出貨與客戶客製化開發的人形機器人關節模組，未來透過人形機器人產製經驗獲取智能自動化訂單。

盟立 半導體 工業機器人

延伸閱讀

達明搶第一棒！8月發表人形機器人 絲國一：台灣應參考瑞士模式

2025年人形機器人元年啟動 台灣供應鏈迎轉型契機

魏哲家點名人形機器人潛力 市場熱烈回應概念股連日強攻

AI機器人大進擊！輝達強攻人形機器人 看好將成為下一個兆級美元產業

相關新聞

盟立布局機器人 報捷

盟立（2464）集團布局人形機器人市場，規劃於今年底推出上市。目前在手訂單中，以半導體產業相關應用占約六成。

vivo推新折疊機 台鏈進補

手機品牌大廠vivo昨（23）日舉辦新款折疊機vivo X Fold5發表會，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新...

宏碁 看好消費性PC出貨

宏碁（2353）台灣區營運長張世欣昨（23）日指出，看好下半年旗下消費性PC出貨表現將優於市場平均，商用PC第3季接單狀...

微星結盟賓士 聯名推筆電

品牌廠微星（2377）持續異業結盟、擴大用戶群，宣布與德國知名車廠賓士合作，推出全新聯名限定版筆電，本周開放預購。隨著暑...

中華電 攻智慧建築方案

中華電信（2412）近年積極搶進智慧建築，打造智慧雲平台，並建構「智慧建築全方位解決方案」與「高效智慧化的營建管理」解決...

耀登越南廠 明年第3季投產

射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（23）日宣布越南海陽省新廠動土，預計明年第3季完工投產，屆時產能將較目前增加五倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。