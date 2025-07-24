盟立布局機器人 報捷

盟立（2464）集團布局人形機器人市場，規劃於今年底推出上市。目前在手訂單中，以半導體產業相關應用占約六成。

盟立在工業用機器人市場耕耘逾35年，2023年加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。

盟立執行長林世東表示，盟立集團自製的人形機器人規劃於今年底推出上市。

他指出，盟立集團在發展AI機器人具備的優勢有三：首先，子公司盟英生產的諧波減速機，是機器人關節的關鍵零組件；其次，盟立掌握自主的控製器（IPC）。再者，逾30年的應用場域實績，包括半導體及EMS等產業客戶的OHT（天車）、EFEM、AMR、Stocker（半導體及面板廠）等主要核心設備，運用盟立自主開發的工業機器人技術。

林世東透露，盟英今年業績將呈翻倍成長熱況。AI機器應用於扇出型面板級封裝（FOPLP）已出貨欣興、景碩、臻鼎及AT&S客戶。盟立自製的人形機器人應用布局，透過台灣及大陸的轉投資公司，針對機器人重要的關鍵零部件進行產品開發及展開產業的策略合作，積極搶進人形機器人重要發展階段的供應鏈體系。

盟立旗下子公司盟英專注於諧波減速機與關節模組開發，其主要透過與中國廠商偉創電、科達利合作，共同推展中國大陸市場。其中，偉創電為自動化場成解解決方案提供商，科達利為特斯拉供應鏈電池結構件製造商，二家大陸合作夥伴為盟英提供諧波減速機出海口，先期提供落地實績，盟英目前已推出七款大陸人形機器人關節模組，各自有對應使用廠商，今年下半年至明年陸續出貨與客戶客製化開發的人形機器人關節模組，未來透過人形機器人產製經驗獲取智能自動化訂單。