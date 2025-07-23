智易財報／上半年 EPS 6.1元 匯損約0.9億元、毛利率維持15%以上

網通廠智易（3596）公布上半年財報，單季及上半年毛利率維持15%水準之上，雖有匯損0.9億元影響，第2季每股純益3.02元，季減約2%，累計上半年每股純益為6.1元，創歷史同期新高。法人看好，歐洲電信對於PON光纖設備需求回溫，加上5G FWA、STB、WiFi 7，下半年營運優於上半年。

智易第2季營收134.65億元，季增6%，年增10.6%，為歷史同期新高，史上單季營收第三高，毛利率15.04%，優於去年同期14.98%，略低於上季的15.4%，營業利益9.24億元，年增35.7%，季增7.6%，受匯兌損失約0.9億元影響，歸屬母公司業主淨利6.66億元，年增13.7%，季減2%，每股純益3.02元，為歷史同期新高，史上第三高。

累計智易上半年營收261.65億元，年增5.9%，創歷史同期新高，毛利率15.21%，優於去年同期14.9%，營業利益17.8億元，年增23.6%，雖有匯損影響，但歸屬母公司業主淨利13.45億元，較去年同期成長11.2%，每股純益6.1元，創歷史同期新高。

今年第2季新台幣大幅升值一成，影響以出口為主的科技廠商毛利率及獲利表現，不過法人指出，智易第2季毛利率守住15%以上水準，獲利持續成長，影響在可控範圍。

法人指出，近期觀察歐洲PON需求回溫明顯，除了PON產品，智易5G FWA、STB出貨佳，預估第3季及第4季營收可望分別年增12%、11%。

法人指出，歐洲電信營運商推出10G PON搭配WiFi 7方案，WiFi 7解決方案出廠價比WiFi 6高出二至三成，預估今年WiFi 7今年出貨比重將提升到30%，加上出廠價提升，可望推升營運表現。