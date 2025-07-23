聯發科 躍台股市值二哥
台股昨（22）日重挫352點，聯發科（2454）逆勢收紅，市值增至2.29兆元，超車鴻海的2.25兆元，成為台股市值二哥，僅次台積電，鴻海則退居市值老三。
鴻海昨天股價隨大盤開高走低，終場收在162元，下跌3元、跌幅1.81％。聯發科一路力守平盤之上，終場收在1,430元，上漲5元，總市值略增為2.29兆元。權王台積電昨日股價下跌20元，收在1,130元，總市值降至29.3兆元。
鴻海昨天股價收黑，三大法人逢低進場承接，投信連續五個交易日買超，外資、自營商則由賣轉買，三大法人昨天合計買超6,371張，近五日聯手買超逾1.67萬張。聯發科方面，投信連六賣，自營商結束連三買轉賣，外資則買超2,588張。
聯發科預計30日舉行法說會，外界關注上季財報與後市展望。聯發科先前指出，短期將密切觀察大環境變數對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴及客戶合作，同時也會仔細監控庫存，並小心管理營運狀況。
中長期來看，聯發科認為，AI無所不在的大趨勢依舊不變，並相信前景仍穩固成長。該公司將繼續專注於新專案執行與關鍵技術投資，以進一步強化競爭力。
展望第3季，鴻海預期，雲端網路產品部門將保持強勁成長趨勢，ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫。
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