倚天酷碁 電商買氣爆棚
亞馬遜（Amazon）年度重頭戲「Prime Day」會員日近期落幕，宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）傳出捷報，在亞馬遜會員日期間寫下佳績，主要銷售品項為電腦周邊裝置，平均每日銷量超過2萬件，相較去年同期、今年日均成長超過三倍，法人看好有望為倚天酷碁第3季營收帶來新動能，開啟下半年旺季銷售序曲。
今年Prime Day延長為期四天（7月8日至11日），活動規模較往年擴大，帶動整體銷售明顯成長。
倚天酷碁於活動期間內累計銷售超過8.4萬件產品，平均每日銷量超過2萬件，主要銷售品項為電腦周邊裝置。相較去年Prime Day僅兩天共售出約1.2萬件，今年日均成長超過三倍。截至2024年第2季，倚天酷碁於亞馬遜平台累積總銷售已突破150萬件。
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