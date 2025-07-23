錸寶辦現增 每股32元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

錸寶（8104）董事會昨（22）日決議，將辦理現金增資發行新股1.25萬張，暫定每股發行價格32元。

錸寶表示，為因應充實營運資金及償還銀行借款的資金需求，董事會通過辦理現金增資發行新股案。發行總金額1.25億元，發行總股數為普通股1,250萬股。

錸寶指出，暫定發行價格為每股32元，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後，由董事會授權董事長依規定洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。錸寶近年來受惠於子公司儲能案場進入建置高峰期，推升營運步入高檔，展望2025年營運表現可望優於去年。

錸寶受惠於子公司出貨的電池櫃，獲客戶驗證開始認列營收，6月合併營收衝上4.98億元，月增20.8%，年增181.2%，創史上單月新高。推升今年第2季合併營收達12.86億元，季增65.3%，年增114.6%，來到單季新高。累計今年上半年合併營收20.64億元，年增78.9%，亦創同期新高。

錸寶董事長葉垂景表示，錸寶為分散顯示器產品過於集中在PMOLED的風險，2023年開始代理銷售TFT LCD、AMOLED與EPD，2024年已有一些案件開始量產。2025年將有更多的案件量產，提升營業額。

展望2025年營運，錸寶除持續發展電池／儲能事業外，顯示器事業將續爭取PMOLED於利基市場如車用產品與光學應用產品開案，致力滿足現有客戶各種不同顯示器技術的需求，並透過合作日本公司的銷售管道，爭取更多訂單機會。內部將嚴格控制成本，提升市場競爭力；產品研發則與國內外廠商技術合作開發新品。

錸寶 董事長

延伸閱讀

錸寶董事會決議辦理現金增資 暫定每股發行價格32元

健鼎2025年 EPS 拚創高

三元能源工廠爆炸⋯最重罰500萬！網曝「停工」是關鍵打擊

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

相關新聞

面板雙虎 大摩評等中立

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，隨著電視面板出貨量趨緩及面板價格下滑，短期內相關公司股價缺乏明顯上漲催化因素。台廠方...

聯發科 躍台股市值二哥

台股昨（22）日重挫352點，聯發科逆勢收紅，市值增至2.29兆元，超車鴻海的2.25兆元，成為台股市值二哥，僅次台積電...

麗臺 2025年有望轉盈

板卡廠麗臺（2465）在陸續結束多個營運表現不佳部門，降低營運費用後，加上輝達的AI新品如DGX Spark以及RTX ...

聯發科迎利多 股價逆勢攀高

台股昨（22）日開高走低，盤面個股跌多漲少，其中聯發科（2454）由於市場預期將在Meta專案決選中勝出，激勵近來股價強...

明基材攻醫療事業 報捷

偏光片大廠明基材（8215）近年積極擴大醫療事業布局，上季來自醫療事業營收占比有望超過三成大關，有利產品組合優化，提升毛...

合勤控砸4.8億 越南設廠

合勤控（3704）旗下盟創前進越南，擬投入4,325億越南盾（約新台幣4.87億元），以租地委建方式興建廠房。合勤控指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。