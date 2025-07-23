錸寶辦現增 每股32元

錸寶（8104）董事會昨（22）日決議，將辦理現金增資發行新股1.25萬張，暫定每股發行價格32元。

錸寶表示，為因應充實營運資金及償還銀行借款的資金需求，董事會通過辦理現金增資發行新股案。發行總金額1.25億元，發行總股數為普通股1,250萬股。

錸寶指出，暫定發行價格為每股32元，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後，由董事會授權董事長依規定洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。錸寶近年來受惠於子公司儲能案場進入建置高峰期，推升營運步入高檔，展望2025年營運表現可望優於去年。

錸寶受惠於子公司出貨的電池櫃，獲客戶驗證開始認列營收，6月合併營收衝上4.98億元，月增20.8%，年增181.2%，創史上單月新高。推升今年第2季合併營收達12.86億元，季增65.3%，年增114.6%，來到單季新高。累計今年上半年合併營收20.64億元，年增78.9%，亦創同期新高。

錸寶董事長葉垂景表示，錸寶為分散顯示器產品過於集中在PMOLED的風險，2023年開始代理銷售TFT LCD、AMOLED與EPD，2024年已有一些案件開始量產。2025年將有更多的案件量產，提升營業額。

展望2025年營運，錸寶除持續發展電池／儲能事業外，顯示器事業將續爭取PMOLED於利基市場如車用產品與光學應用產品開案，致力滿足現有客戶各種不同顯示器技術的需求，並透過合作日本公司的銷售管道，爭取更多訂單機會。內部將嚴格控制成本，提升市場競爭力；產品研發則與國內外廠商技術合作開發新品。