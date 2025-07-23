圓展加碼圓剛 持股16.29%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

圓展（3669）昨（22）日公告，累計一年來斥資1.86億元加碼圓剛持股4,786張，每股價格38.94元，累積持股達16.29%，主要為穩定長期經營方向，並深化雙方策略合作，提升整體營運綜效。

圓剛為圓展的母公司，圓剛持有圓展股權約49%。圓展今年上半年營收12.42億元，年減6.1%。上半年主要營運動能來自醫療事業等，圓展目前已在數個國內外重點醫院建立試點與實際應用案例，並與國際系統整合廠商建立合作夥伴關係，攜手提供手術直錄播與遠端照護的解決方案，運用AI科技簡化遠距醫療繁瑣的操作流程，提升整體醫療效率。

圓展主要產品結構包括教育科技、專業影音Pro AV及視訊會議等，惟因美國市場教育專案遞延，今年以來營運低於預期。至於專業影音市場，近年成長雖然趨緩，但圓展在全球專業PTZ攝影機市占率約11%，並積極發展高等教育、企業及政府市場的客製化解決方案。

由於目前圓展產能均在台灣，因應地緣政治考量，圓展正評估在東南亞越南及印尼等地設立生產據點。

圓展

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