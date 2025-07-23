力積電 第2季每股虧損0.8元

在台積電宣布退出GaN業務發展後，力積電（6770）在昨（22）日的法說會上證實，公司與納微半導體合作，應用在AI伺服器的8吋氮化鎵（GaN） 100V技術平台，對第一批客戶已開始送樣，預計今年第4季開始試產，由於美國和日本客戶對此詢問度明顯提升，為配合市場和客戶需求，力積電將擴大對GaN的產能，增添相關機台。

力積電昨天同時公布第2季營運成果，單季稅後虧損達33.34億元，較上一季和去年同期虧損明顯擴大，每股淨損0.8元，是近八個季度低點。

圖／經濟日報提供

力積電總經理朱憲國指出，公司在8吋GaN應用於AI伺服器的100V技術平台開發已近完成，第一批客戶送樣中，規劃今年第4季開始試產；其中，650V因友廠退出GaN代工市場，納微半導體新聞稿發布後也引起市場注意，近日美日客戶對力積電GaN代工詢問度明顯提升，公司規劃GaN方面增加機台以擴大產能，以因應客戶及市場未來需求。

關於市場關注的中介層（Interposer），朱憲國說明，當前開始出貨，以CoWoS-S為主，CoWoS-L也提供給客戶設計導入，此產品線充分利用DRAM前段製程（矽電容）與邏輯後段製程（銅產線），對取代部分較低毛利之DRAM及邏輯產品有很大幫助。

力積電董事會日前已通過中介層擴增產能的資本支出提案，朱憲國表示，正向看待對今、明年的毛利貢獻會逐步浮現。另外，DRAM四層WoW堆疊業務部分，搭配友廠先進邏輯製程晶片的驗證順利進行中，DRAM八層WoW堆疊技術則配合客戶開發中，未來連同中介層會成為3D AI Foundy 的主要獲利來源。

朱憲國說明，DRAM代工需求因一線廠商宣布退出8GDDR4市場，促使客戶提前備貨，需求反轉向上，近期投片已近滿載。

至於SLC Flash經歷幾個季度的沉寂後，現階段終端客戶庫存較健康，備貨意願較高，力積電在24奈米SLC Flash已進入量產階段，且由於主流廠商有計畫幾年內慢慢退出SLC Flash，新客戶設計導入持續進行中。

針對邏輯產品線，朱憲國指出，上半年因關稅不確定性，再加上中國大陸補貼政策刺激消費等二大因素，使得客戶提前投片，近來投片有所降溫，第2季投片較首季微幅下降1%。