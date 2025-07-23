面板雙虎 大摩評等中立

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，隨著電視面板出貨量趨緩及面板價格下滑，短期內相關公司股價缺乏明顯上漲催化因素。台廠方面，對面板雙虎群創（3481）、友達維持「中立」評等。

大摩表示，2025年7月電視面板價格平均下跌2%，主流的32吋、43吋、55吋、65吋與75吋電視面板價格在7月的月減幅度，分別為3%、2%、2%、2%和1%。整體符合預期，但65吋與75吋面板價格略低於預期。

圖／經濟日報提供

大摩指出，隨著先前拉貨動能減弱，以及中國大陸以舊換新補貼效應消退，電視面板出貨自2025年第2季開始轉弱，預計第3季也將低於季節性水準，這正在將議價權從面板廠轉向品牌客戶。

大摩維持先前看法，電視面板價格至少在2025年第3季將持續下跌，預估平均每月減幅為1-2%。以季度平均來看，預期2025年第3季電視面板價格將季減約3%。

IT面板價格方面，大摩認為，螢幕與筆電面板價格皆較上月持平，接下來幾個季度內將維持相對穩定。

大摩指出，面板類股在接下來幾個季度仍缺乏明顯催化因素，因此對群創與友達皆維持「中立」評等。儘管這兩家公司過去幾年積極朝車用子系統、工業／商用顯示與系統整合等領域多元化發展，並已開始見到成效，但其主要營收來源仍集中於標準型面板業務。

另外，根據調查顯示，韓國電視品牌計劃積極推廣OLED電視機種，以因應中國大陸品牌在高階市場如Mini-LED背光與超大尺寸機種的競爭。預期韓系品牌2025年OLED電視銷售目標為500萬至600萬台，相較2024年為460萬台，並有望在2027年進一步提升至約800萬台。

儘管整體出貨量仍屬相對有限，但此趨勢對韓國面板廠而言為正向趨勢。