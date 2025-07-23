麗臺 2025年有望轉盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

板卡廠麗臺（2465）在陸續結束多個營運表現不佳部門，降低營運費用後，加上輝達AI新品如DGX Spark以及RTX PRO 6000下半年開始出貨，法人看好有望帶動下半年業績，預估麗臺下半年營收將優於上半年，全年有機會轉盈。

麗臺為代理銷售亞太區輝達DGX Spark產品業者，DGX Spark搭載輝達GB10 Grace Blackwell超級晶片，提供高達1,000 AI TOPS的效能，適合研究人員、資料科學家等部署桌上型AI算力，預期本季上市。

麗臺亦為RTX PRO 6000主要代理商，預期該產品與DGX Spark將拉動下半年業績。儘管美中關稅戰仍存在不確定性，但公司看好下半年業績可望優於去年同期。

麗臺近年持續布局AI相關產品線，在今年台北國際電腦展上展出輝達RTX PRO 6000 Blackwell GPUs與最小的桌上型AI超級電腦輝達DGX Spark。另，麗臺亦推出WS650迷你AI工作站，不需建置機房，翻轉中小企業無法推動AI的既定印象。

AI 輝達 超級電腦

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