明基材攻醫療事業 報捷

偏光片大廠明基材（8215）近年積極擴大醫療事業布局，上季來自醫療事業營收占比有望超過三成大關，有利產品組合優化，提升毛利率表現。

明基材主要醫療應用除了主攻隱形眼鏡的自有品牌美若康之外，消費性醫療痘貼業務（skincare）近年也積極布局東南亞等市場，專業醫療安適康聚焦軍用及止血棉等產品。

另一方面，明基材也透過併購，延伸包材等領域，如聯和醫材等。兩年前明基材再斥資31.62億元取得不織布材料及功能PE膜供應商衛普實業51％股權，為營運添動能。

明基材6月營收14.5億元，月增3%，年減16%；第2季營收44.2億元，季減3.5%，年減3.6%，主要受新台幣對美元匯率強升，導致營收下滑；上半年營收約90億元，年減2%。明基材昨天股價收22.85元，下滑0.25元。

明基材董事長陳建志日前表示，首季醫療產品營收占比約30%，相關醫療產品首季營收年增一成，預期今年全年目標朝兩成邁進，不過，因總體經濟面臨不確定性，關稅及匯率等議題對營運都形成挑戰。