合勤控砸4.8億 越南設廠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

合勤控（3704）旗下盟創前進越南，擬投入4,325億越南盾（約新台幣4.87億元），以租地委建方式興建廠房。合勤控指出，前往越南設廠，主要因應地緣政治及客戶需求，未來也規劃前進印度及巴西。

合勤控是繼啟碁、智邦、智易、正文、建漢、神準之後，又一家前進越南設置生產基地的台灣網通廠。

合勤控旗下三家子公司合勤科技、盟創科技與兆勤科技，分別負責電信、代工和通路等不同市場業務，共同在網路各技術與市場領域深耕。

盟創原生產基地以台灣及大陸無錫為主，今年初合勤控公告增加旗下被控股公司，因應集團營運策略，由盟創科技持股100%的盟創越南MitraStar（Vietnam) Technology Company，主要產銷通訊及網路產品。

合勤控指出，因應業務發展及策略規劃需要，前進越南增加生產基地。子公司盟創越南以租地委建方式興建廠房，契約對象為億發建設，預計總工程費用約為4,325億越南盾（約新台幣4.87億元）。

越南盾 合勤控

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