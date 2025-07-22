力積電法說會／第2季虧損擴大至33億元 新業務開始挹注、資本支出不變

晶圓代工廠力積電（6770）22日召開第2季法說會並公布最新財務報告。第2季合併營收達112.78億元，較前一季小幅成長1.5%，年增1.4%；稅後淨損擴大至33.34億元，每股淨損為0.8元，虧損較首季每股淨損0.26元擴大。

總經理朱憲國指出，第2季雖出貨量較首季增加9%，帶動營收小幅回升，但美元結算匯率自首季的1美元兌32.8元新台幣，貶值至第2季的31.2元，導致以美元計價的營收折算出現匯損，進一步壓抑整體毛利與獲利表現。單季毛損擴大至10.22億元，毛利率降至-9.07%，季減4.25個百分點，年減14.34個百分點。

從產品別銷售比重觀察，第2季DRAM產品占營收比重27%，與前季相當；電源管理IC（PMIC）為21%，嵌入式邏輯產品（IMC）為10%；快閃記憶體產品（Flash）略升至6%，而分離式元件產品（Discrete）如氮化鎵占16%。其中高壓邏輯驅動晶片（HV）因季節性需求推動急單湧入，帶動第2季營收比重由14%升至17%，成長幅度相對明顯。力積電指出，整體產品比重皆呈微幅增長，但以HV增幅最為明顯。此外，本季新增的「3D AI Foundry」占比達2%，主要貢獻來自中介層（Interposer）業務，公司對其未來成長性抱持正面展望。

若從製程別來看，24/25/28奈米製程占比穩定在20%，為目前主力記憶體產品線；30奈米則主要應用於Interposer為主的3D AI Foundry，營收比重微升至10%。55奈米以下的製程，皆來自於既有的P1、P2、P3三座12吋晶圓廠；而0.18微米以上更舊製程，主要由8吋晶圓廠貢獻。

在客戶結構方面，IC設計公司（Fabless）占整體營收比重達81%，整合元件製造商（IDM）則維持19%，結構與首季持平，仍由Fabless客戶主導整體業績動能。

區域營收組合方面，台灣客戶占比微增至54%，歐美地區維持24%，亞洲其他地區則略降至22%，整體結構變化不大。

至於資本支出，力積電表示全年資本支出預算維持不變，金額約為4.54億美元。其中P5新廠相關支出變化不大，但公司指出，下半年將新增部分Interposer製程相關設備，用以支援3D AI Foundry需求，惟整體預算控制仍將維持在原訂區間，未見明顯擴張。