匯損干擾 力積電第2季每股虧損擴大至0.8元

力積電今日舉行法說會，因網路配合廠商後台作業失誤，導致法人無法提問，寫下有史以來時間最短的法說會，總經理朱憲國在說明第2季營運成果及本季展望，只花19分鐘就結束。力積晶第2季受美元貶值衝擊毛利率及認列評價損失，導致第2季單季虧損擴大至33.34億元，每股虧損0.8元。展望本季，隨主要大廠停產DDR4 DRAM和SLC NAND Flash，以及矽中介層生意逐月拉升，抵消邏輯晶片投片轉弱，下半年營運仍可望升溫。

力積電第2季合併營收112.78億元，季增1%，但受到代工平均單價下滑、美元對新台幣貶值，負毛利率擴大至負10.21%，單季稅後虧損由第1季的10.97億 元，擴大至33.34億元，每股虧損由首季的0.26元，擴大至0.8元。

展望下半年，朱憲國表示，原擔心美國課徵關稅的邏輯晶片急單，已在第2季轉弱，本季能見度也不高，不過下半年有四大產品面帶來正面效，包括主要大廠停產DDR4 DRAM及SLC NAND Flash，已明顯帶動力積電主要客戶訂單提升；另外配合主要客戶進行四層和八層的晶片堆疊和AI記憶體需求，也逐月提升。

此外，因應CoWoS-S所需的矽中介層，明顯在第2季營收占比由首季的1%提高至2%，下半年將逐月拉升，公司董事會也通過擴大矽中介層產能，可預期在未來將成為營收成長主要業務。

第四項成長動能即是近期主要大廠決定2年後不再生產氮化鎵產品後，已讓力積電氮化鎵的代工業務詢問度變高。

稍早美國氮化鎵大廠納微（Navitas）宣布，將於力積電竹南8B廠進行生產，採用0.18微米的CMOS製程，運用更先進的製程節點，藉此強化性能、能效及成本等方面。

力積電進一步表示將為Navitas生產100V至650V的氮化鎵產品，以滿足48V基礎設施，包括超大型AI資料中心和電動車對GaN日益增長的需求。首批產品預計於今年第4季度完成認證。其中，100V系列計劃於2026年上半年在力積電率先投產，650V產品將在未來1-2年從現有供應商台積電逐步轉由力積電。

朱憲國今日表示，針對AI伺服器應用的100V產品技術平台已接近開發完成，第一批客戶已送樣，預計第4季小量生產。公司也決定增加機台、進行擴充產能，未來營收貢獻也會愈來愈大。

力積電維持今年資本支出4.54億美元，主要用於苗栗銅鑼新廠投資。