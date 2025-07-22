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力拚Meta專案決選！聯發科股價逆勢上揚 收盤價1,430元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

台股22日開高走低，盤面個股跌多漲少，其中聯發科由於市場預期將在Meta專案的決選中勝出，因而激勵近來股價強勢走揚，即便22日台股重挫大跌，聯發科仍逆勢收漲，收盤價1,430元攀本波反彈高峰。

繼Google TPU專案後，市場焦點轉向Meta，各大Buy-Side、主力與中實戶、及投資人均高度關注，聯發科是否真有機會再次贏得Meta的MTIA ASIC設計服務案？

針對此一問題，事實上，摩根士丹利（大摩）證券大中華區半導體主管詹家鴻指出，聯發科除與Google合作外，也正在與其他雲端服務業者（CSP）接觸，主因是其SerDes IP技術具備競爭力。

而針對Meta的專案，詹家鴻說，博通（Broadcom）與聯發科很可能是下一代AI加速器設計服務的最終兩家競爭者，這可能是MTIA v3.5的過渡版本，或是MTIA v4.0，預期該案有延後的可能。

而新一代MTIA晶片的封裝設計極為複雜，會消耗大量工程資源，這可能對Broadcom有利；然而，聯發科在營運效率與成本控管方面具備優勢，這也是其能贏得3奈米Google TPU專案的原因，對客戶的總擁有成本（TCO）更有利。

因此，詹家鴻認為，雖然聯發科勝出的機率暫時仍難以判斷，最終可能是五五波，但仍將其列入樂觀情境（bull case），而非基本情境（base case）。預期Meta的最終決策可能會在7月底或8月初出爐。

Meta 台股 大摩 聯發科

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