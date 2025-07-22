矽統奔漲停衝57.2元 第2季營收年增逾12倍創高

聯電（2303）轉投資IC設計廠矽統（2363）營運轉型成效逐步顯現，繼7月9日因營收報喜漲停後，22日早盤再度強勢上攻，開盤僅18分鐘即觸及漲停57.2元，成為台股盤面矚目焦點。

矽統日前公布6月合併營收為2.67億元，月增44.3%、年增高達1,402.9%，創下單月營收歷史新高。第2季營收達6.36億元，較第1季的4.70億元成長35.5%，年增幅更高達1,268.7%。累計上半年營收達11.06億元，較去年同期大增1,209.7%，展現營運動能持續攀升。

矽統近年在大股東聯電支持下積極推動體質改革，包含2024年完成現金減資35%、併購聯暻半導體（山東）、整合紘康（6457），並切入特殊應用IC（ASIC）領域，擴大產品組合與應用市場。雖然目前本業尚未完全轉盈，但虧損幅度明顯收斂，營收已連續15個月呈現年正成長態勢。

儘管基本面持續改善，但籌碼面表現略顯保守。據統計，外資法人7月以來累計賣超達1.58萬張，投信小幅賣超34張，自營商則逆勢買超288張，市場對其中長期發展仍持觀望。