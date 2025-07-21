M31湧大單 2025年全年營收拚高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）廠M31（6643）先進製程布局報捷，2奈米IP產品獲得美國晶片大廠、AI影像辨識龍頭企業採用，5奈米以下製程IP接單同步火熱，助攻營運強強滾。

受惠訂單湧進，M31今年上半年合併營收8.83億元，年增14.4％。法人預期，該公司下半年營運表現有望優於上半年，今年全年業績增幅將至少15％至20％，有望再創歷史新高。

法人評估，相較於IC設計端的客戶開案動能較為保守，M31今年的業績動力主要來自於晶圓廠端客戶對IP需求的成長力道優於預期，下半年主要觀察AI、手機與車用電子等應用需求情形。

M31持續耕耘先進製程IP，開發2奈米IP產品，陸續傳來捷報，不僅持續獲得美國晶片大廠擴大採用，應用領域也從高階手機處理器延伸至AI PC筆電處理器。另外，美國AI影像辨識龍頭企業也陸續啟動2奈米IP新案。

車用領域方面，M31成功打入中國大陸指標電動車廠先進駕駛輔助系統（ADAS）供應鏈。

同時，全球電子設計自動化業者與伺服器存儲介面廠商也相繼導入M31的5奈米以下製程IP。

晶圓代工廠客戶方面，M31與長期策略夥伴於6奈米製程平台持續優化設計，海外晶圓廠的5奈米平台專案也同步加速推進。

奈米 IC設計 晶圓廠

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