凌陽人工智慧布局報捷

IC設計廠凌陽（2401）搶攻AI商機，獨創的C+P架構晶片陸續打入機器人、生成式AI等當紅應用，接下來鎖定AI PC領域。

凌陽的C+P架構結合先進製程和成熟製程，打造高效能且具成本優勢的晶片產品。凌陽C+P架構現階段量產中的C3晶片採12奈米製程，已導入大陸掃地機器人市場，也與多家客戶洽談當中，因搭載相機辨識功能，可將該產品延伸至戶外割草機、長照監控系統、空拍機、車內監測、自走機器人及視訊會議等應用領域，目前兩岸皆有布局。

凌陽並積極導入最新一代C5晶片，並且寫入生成式AI功能，同樣採12奈米製程，預計明年第2季完成設計定案（Tape Out），下半年進入產品階段，目標導入AI PC，同時將整合路徑規劃與視覺辨識功能，讓應用於掃地機器人、送餐機器人等智慧終端裝置，其單價亦將較前一代提升兩成。

凌陽子公司凌陽創新也積極揮軍AI相關市場，看好筆電鏡頭規格隨AI PC導入升級，窄邊框設計，影像處理控制晶片（ISP）及人體偵測（HPD）須整合成單一晶片，凌陽創新推出相關完整解決方案，在AI PC趨勢成長確立下，有助推升整體集團的營運規模。