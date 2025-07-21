泓格2025年業績估創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠泓格（3577）延續去年半導體業務佳績，該領域持續成為今年公司增長主要動能。此外，泓格大力布局能源節能產業，希望透過異業結合跨入更多領域跟行業，如政府相關ESG採用能源解決方案等。泓格預期今年營運表現優於去年，關稅及匯率影響不大，法人估，2025年營收有望創新高。

泓格指出，儘管下半年營運仍要考量美國關稅對全球經濟影響情況，但今年在半導體客戶持續拉貨下，對全年整體營運仍正面看待。

泓格近年積極跨入能源節能產業。泓格指出，公司希望異業結合跨入更多領域，如政府相關ESG採用能源解決方案。

泓格今年6月營收8,923萬元，月減27.1%、年減1.32%。第2季營收2.93億元，季減7.28%、年增16.27%；累計今年上半年營收6.09億元、年增25.1%，為歷史新高紀錄。

營收 關稅 半導體

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