美對陸石墨課重稅 中碳利多

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

美國近日出手針對中國大陸的石墨大舉課徵反傾銷稅，稅率高達93.5%，預料將引爆一波石墨搶料大戰，牽動價格走高，業內指出，中鋼集團下的中碳（1723）可望受惠。

法人表示，中碳是中鋼集團金雞母，由中鋼董事長黃建智直接兼任中碳董事長，其重要性可見一斑。

近年中碳技術持續獲得重大突破，擴充屏南廠區石墨碳微球產能至6,000公噸，除應用在既有的電動巴士及儲能裝置外，其快速充放電的特點，進一步獲得世界級純電力賽車及超級跑車電力系統產業鏈青睞，商機快速茁壯、競爭力更上層樓。

中碳核心競爭力主要是利用煉焦製程產出的輕油、煤焦油等副產品，產製苯、甲苯等基礎化工原料及各種精密碳材料，其中「石墨碳微球」不僅是鋰電池負極材料的重要成分，可廣泛應用於電動巴士及儲能櫃等所需的儲能裝置。

法人分析，中碳精密碳材料不僅與鋰電池廠商合作，開發出具備高功率、長壽命等優勢的石墨負極產品，隨著鋰電池電容量需求提高，後續自主開發的石墨負極材料單位電容量要提升1.33倍以上。

目前中碳小港廠區建造八條瀝青碳微球生產線，再於屏南廠建置高溫石墨化量產線，自行開發出攝氏3,000度高溫下能進行石墨化熱處理關鍵技術，成功自主量產石墨碳微球產品。

中碳石墨碳微球年產能達2,000公噸，銷售市場遍布歐洲、美國、日本、韓國、泰國等地，除了廣泛應用於電動巴士、儲能櫃鋰電池外，更進一步推廣至純電力賽車及超級跑車電力系統裝置，充分發揮石墨碳微球產品快速充放電的特點。

成功開發的「超電容用碳粉材料」可於毫秒內瞬間儲存與釋放電量，已獲得國內、外指標性超級電容及鉛酸電池廠商採用製成快速儲能元件。

中碳 董事長

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