國巨併芝浦 深化交流

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（21）日表示，集團與芝浦電子管理團隊在7月17日至18日在國巨台北總公司舉行會議順利結束。

國巨看好此次會議為未來合作奠定堅實基礎，芝浦電子在會議中展現高度透明與坦誠分享關鍵看法，深化國巨對芝浦電子營運模式、核心價值及長期願景的理解。

國巨先前第五度宣布延長對芝浦電子公開收購期限，主要配合日本政府審查作業，並提交對芝浦電子「追加問題清單」的回覆。

國巨指出，會議期間，雙方深入探討並確認在經營理念、企業文化，策略方向以及高階技術的發展與管制，具有高度共識，進一步強化了攜手前行的潛力。

國巨在會議中分享集團資源與全球布局，可助力芝浦電子充分發揮潛能。樂見會議帶來的共識，鞏固國巨對雙方合作的信心，確認共同目標與攜手邁向成功。

國巨表示，雙方已著手規劃新一輪交流，包括參訪彼此工廠，深化對彼此營運理解、擬定具體行動方案，期待與芝浦電子展開合作。

國巨 願景 日本

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