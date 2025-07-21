健鼎2025年 EPS 拚創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠健鼎（3044）可望穩居今年上半年PCB族群每股獲利王，法人看好全年每股獲利將挑戰新高、超越去年的15.95元水準，並連續六年賺逾一股本。

健鼎投資人主要是長期持有法人，昨（21）日股價一路走高且來到罕見的漲停價272.5元，和伺服板龍頭金像電展開比價行情，以收盤價272.5元換算，健鼎市值跨越1,400億元來到1,432.28億元，先前7月10日除息10.3元，昨日也順利填息。

健鼎日前公布6月自結合併營收56.36億元，與去年同期的52.53億元相比，年成長7.3%，較上月的59.05億元比，月減少4.5%，不過仍挹注今年第2季營收179億元創高。健鼎認為，第3季看來至少持平或季增，初步看來仍有旺季需求，動能仍以記憶體與伺服器較強。

健鼎今年第2季合併營收為179億元，年成長率13.3%，季成長率4.5%，創單季營收新高。累計今年前六月合併營收為350.31億元，和去年同期的310.84億元相比，年成長率12.7%。

健鼎 營收

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