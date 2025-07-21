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宜特第2季毛利率持穩、EPS 1.5元 AI 驗證布局撐獲利基本盤

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體驗證與失效分析廠宜特（3289）21日公布第2季財報，單季歸屬母公司業主淨利為1.11億元，季減11.8%、年減35.4%，每股稅後純益為1.50元。獲利表現較首季略為趨緩，惟仍維持穩健水準。

宜特第2季合併營收為12.04億元，季增6.41%、年增14.34%，再創歷史新高。毛利率為27.1%，季減4.1個百分點，年減0.8個百分點；營益率7.3%，季增3.5個百分點，年減0.2個百分點。

累計上半年營收達23.36億元，年增10.04%；毛利率29.1%，較去年同期提升1.1個百分點；營益率9%，年減0.1個百分點。歸屬母公司業主淨利為2.37億元，年減22.2%，每股稅後純益累計為3.2元，獲利表現略低於去年同期，但仍具一定水準。

AI、高速運算與車用電子推進，驗證需求持續上揚。宜特表示，早於2020年即投入AI伺服器驗證，至今產能已擴增為原本8倍，並在訊號完整性與高速介面測試領域累積深厚技術。PCIe 6.0、Ethernet 等新世代平台亦已全面到位，客戶涵蓋多家國際AI領導廠。

展望下半年，宜特將持續深耕AI伺服器驗證，並強化高速傳輸等應用領域的測試服務，驗證產能亦大幅擴充，對應客戶日益提升的需求。

AI 宜特

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