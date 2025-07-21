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和椿雙利多發酵 看好人形機器人商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）21日盤中大漲逾7%，一度衝上119元，收117元，漲幅6.36%。受惠台積電（2330）法說釋出人形機器人發展前景，加上和椿6月營收年增73.4%，創同期新高、歷史次高，預期下半年能再衝一波營運佳績。

和椿看好人形機器人發展，可以融入人類的工作與生活的結構性環境，儘管初期良率低、規模不足，但這是任何高科技新產品發展必經階段，只要規模達到，價格也會降低，發展速度會越來越快。

對於人形機器人營運布局，和椿與中國大陸廠商接洽合作，也規劃日本、德國和美國等廠商布局。而協作機器人在智慧製造和人形機器人應用，將扮演重要角色，和椿在今年成立機器人部門，未來機器人相關業績成長可期。

和椿累計前六月營收達10.9億元，年增71.2%，面對各行各業日益嚴峻的人力短缺挑戰，特別是在傳統產業與服務業中，和椿看見機器人應用的全新機會，預期下半年營收、獲利可較去年成長。

布局 營收 機器人

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