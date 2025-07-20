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台達電旗下泰達電 小摩挺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

摩根大通（小摩）已開始追蹤台達電（2308）旗下泰國子公司泰達電，給予該股「優於大盤」（Overweight）評級，股價目標價為154泰銖，意味著有望比18日收盤價再漲12%。

小摩認為，泰達電是東協規模最大的上市電子製造商，也是資料中心與電動車電源解決方案的主要供應商，有利攫取結構性的成長機會。

預估泰達電2025年度營收有望成長9%、2026年度可能勁增18%、2027年度再成長12%，成長動能來自其電源解決方案的需求保持不墜、AI支出的韌性，以及雲端服務供應商的持續投資。

小摩預測，隨著泰達電2026年起將接獲液冷系統訂單，毛利率可望擴張，2025-2027年度獲利的年均複合成長率（CAGR）將達到23%。

雲端服務 小摩 台達電

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