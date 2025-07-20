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華擎業績 有望逐季成長

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

華擎（3515）6月營收年成長45.97%、月減42.89%，分析師表示，營收受到AI伺服器部分零組件缺料，以及匯率波動等因素所影響，然預期7至8月缺料狀況將會緩解。展望後市，下半年營運動能預期優於上半年，業績有望逐季成長。

法人機構指出，華擎6月營收雖受到AI伺服器部分零組件缺料，以及匯率波動等因素所影響，但整體營運狀況受惠於顯示卡需求及AI伺服器拉貨延續，使6月營收仍有強勁的年成長表現。

展望後市，就各產品成長動能而言，主機板業務在擺脫淡季後，第3季客戶展望良好，而超微（AMD）的中高階主機板需求穩健，並持續拓展市占率，也將有助於華擎主機板業務全年相較去年呈現成長態勢。

顯示卡的部分，則預期下半年能延續第2季強勁拉貨，並隨供給改善而呈現逐季成長態勢，全年將達雙位數年成長。

伺服器的部分，General server將呈現雙位數年成長，AI server則預期將受惠於客戶拉貨需求提升而出現逐季遞增態勢，第3季以B200伺服器出貨為主；工業電腦業務則隨著部分專案陸續認列，下半年成長動能優於上半年，並預期將呈現雙位數年成長。華擎各產品線下半年皆具營運動能，客戶和訂單持續擴張，因此對未來展望樂觀看待。

營收 伺服器 AI

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