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銘旺科 要建邊緣算力中心
光電廠銘旺科（2429）積極轉型，繼跨入綠色產業市場，去年再進軍無人機產業。銘旺科表示，將與客戶討論設置邊緣算力中心，以達進階的自動飛行功能，搶進高附加價值市場。
銘旺科因2023年底處分轉投資的觸控面板廠嵩達光電後，2024年營運進入轉型陣痛期，全年合併營收3.08億元，年減39.9%；毛利率2.05%，年減2.63個百分點；稅後淨損1.33億元，較前年虧損2,430.9萬元擴大，每股淨損2.17元。
銘旺科今年首季稅後淨損1,757.4萬元，每股淨損0.21元。
銘旺科近年來積極轉型，先是投入綠色產業，跨足東南亞市場，首案拿下泰國當地上市公司Somboon Advance Technology Public Company Limited（SAT.BK）屋頂太陽能光電案15MW（百萬瓦），預估今年開發目標將達500MW。此外，銘旺科也搶進無人機市場，擴大轉型領域。
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