佰鴻年營收 挑戰績增5%

LED廠佰鴻（3031）表示，即便外在有地緣政治衝突、通膨等外在變數干擾，該公司對2025年營運維持謹慎樂觀，預期將與去年持平，甚至力求年增5%。

佰鴻6月營收9,030萬元，月增0.33%，年減19.28%；第2季營收2.84億元，季減12.44%，年減19.14%；上半年營收5.34億元，年減13.96%。

展望下半年，佰鴻預期數個大型工程專案將在第3季、第4季陸續完工認列，可望成為重要的成長動能。

佰鴻強調，聚焦多面向發展，在現有量產應用產品方面，包括智能家居、安防安控、航空及運輸電子、電腦相關應用、感應感測以及照明等領域，持續精進產品品質與功能。

此外，為滿足客戶客製化與差異化的需求，佰鴻將積極提供新方案，進一步提高產品附加價值。針對特殊規格案件，佰鴻將加速推動，以期拓展更多特殊的應用市場，提升競爭力。

佰鴻說明，持續深化「客製化LED產品」策略，鎖定利基市場，並積極投入新技術研發。