電子代工廠 拓展生產品項

近年台灣電子業布局印度仍以製造為大宗，生產品項正逐步擴大，鴻海（2317）集團已將當地業務範圍從生產蘋果消費性電子延伸至半導體領域；和碩集團淡出iPhone製造後，今年增資印度子公司，率先鎖定網通需求，預計後續再跨入資訊及車用產品。

台廠搶進印度，儘管有不少企業鎖定印度本土商機，但多數公司仍以印度製造並外銷海外市場策略為主，最具代表性的首推鴻海，生產品項主要以大客戶蘋果消費性電子產品為主，涵蓋iPhone整機組裝及相關零組件生產，以及預計今年開始在印度量產的AirPods耳機。

憑藉在印度領先的製造經驗，鴻海已開始嘗試不同產品線，今年5月印度政府宣布已批准印度HCL集團與鴻海合資興建一座新的半導體工廠，總成本370.6億盧比（約新台幣131億元），2027年投產，規劃生產筆電與手機用等晶片。

和碩集團持續淡出蘋果iPhone生產業務後，在印度開始嘗試不同業務。今年上旬，和碩董事會通過投資PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED案，交易總金額14.9億印度盧比（新台幣約5.79億元）。

和碩本次投資主要是應對印度當地新生意機會，為擴產預先準備，先鎖定網通需求，預計後續資訊及車用皆有機會。