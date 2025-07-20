宏碁、華碩、仁寶 搶進印度

全球科技業加碼印度製造，加上本地企業持續擴大投資公有雲服務，以及AI服務需求快速成長。研調機構IDC預計，2029年印度公有雲市場規模將成長至304億美元，年複合增長率達22.6%，品牌雙A宏碁（2353）、華碩及代工廠仁寶看好商機，均擴大布局印度伺服器市場。

IDC報告指出，2024年印度公有雲服務市場包含IaaS（基礎架構式服務）、PaaS （平台式服務）和SaaS（軟體式服務）整體規模達109億美元，預計到2029年市場規模將達304億美元。

IDC表示，印度企業正加大對公有雲服務投資，實現現代化升級及引入數位服務，提高效率並推動創新，尤其人工智慧採用將是關鍵催化劑，大量服務將部署在公有雲平台。

IDC指出，公有雲繼續成為印度企業主要布局模式之一，印度公有雲市場在2024年實現強勁增長。這一勢頭源於企業日益重視自動化、簡化業務流程、提高員工生產力、改善客戶體驗等。

目前台灣一線伺服器廠業務重心以美國雲端服務供應商（CSP）為大宗，看好印度公有雲市場持續發展帶來的伺服器及AI伺服器基礎建設需求。

宏碁集團旗下子公司安圖斯科技，2024年拿下印度國營企業巴拉特重型電氣Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）大型專案訂單，成功於印度逾35個地點部署1,700餘台Altos BrainSphereTM P130 F9工作站。