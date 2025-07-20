華擎公布上半年營收後 法人持續看下半年展望

華擎（3515）6月營收年成長45.97%、月減42.89%，分析師表示，營收受到AI伺服器部分零組件缺料，以及匯率波動等因素所影響，然預期7至8月缺料狀況將會緩解。展望後市，下半年營運動能預期優於上半年，業績有望逐季成長。

法人機構指出，華擎6月營收受到AI伺服器部分零組件缺料，以及匯率波動等因素所影響，但整體營運狀況受惠於顯示卡需求及AI伺服器拉貨延續，使6月營收仍有強勁的年成長表現。

展望後市，各產品成長動能而言，主機板業務在擺脫淡季後，第3季客戶展望良好，而超微（AMD）的中高階主機板需求穩健，並持續拓展市占率，也將有助於華擎主機板業務全年相較去年呈現成長態勢；顯示卡的部分，則預期下半年能延續第2季強勁拉貨，並隨供給改善而呈現逐季成長態勢，全年將達雙位數年成長。

伺服器的部分，General server將呈現雙位數年成長，AI server則預期將受惠於客戶拉貨需求提升而出現逐季成長，第3季以B200伺服器出貨為主；工業電腦業務則隨著部分專案陸續認列，下半年成長動能優於上半年，並預期將呈現雙位數年成長。華擎各產品線下半年皆具營運動能，客戶和訂單持續擴張，因此對未來展望樂觀看待。

分析師預估，華擎今年營收為551.2億元，年成長114.8%，毛利率12.86%，營業利益率5.8%，全年每股獲利（EPS）17.1元，且在華擎顯示卡及AI server需求皆相當強勁並將出現顯著營收貢獻，AI伺服器獲利將有所改善下，持續看好後市營運。