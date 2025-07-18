戴爾推新NB 仁寶、緯創樂

戴爾（Dell）昨（18）日推出全新的Dell Pro Max高效能筆電系列，是搭載最新輝達（NVIDIA）RTX PRO Blackwell架構GPU的AI PC，針對推動產業轉型的高階使用者、工程師、創作者與AI開發者打造，法人看好代工廠仁寶（2324）、緯創有望受惠，下半年PC業務增添柴火。

Windows 10將於今年10月14日終止支援，看準今年換機商機，包含戴爾在內各家PC品牌廠積極擴大商用PC出貨量。PC產業目前對2025年整體出貨量從原先樂觀降至保守態度，擔心若全球經濟不佳將影響民眾購機意願，對消費性PC保守看待，商用PC換機是企業剛需，相關領域自2024年年底出現拉貨潮，並延續至今年。

仁寶今年第2季合併營收1,804.43億元，受到新台幣匯率強升影響，營收季減9.3%，年減23.9%；出貨量方面，仁寶今年第2季PC出貨量710萬台，季增1.4%，年減18.39%。