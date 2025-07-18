電信三雄 資安產品熱賣

電信三雄推動防詐打詐，消費者資安產品銷售升溫，中華電信（2412）消費者資安客戶（防駭守門員）累積用戶超過100萬戶，遠傳指出，「遠傳守護網」用戶超過80萬，其中付費會員約40萬，台灣大「反詐戰警個人版」付費訂閱年成長率超過55%。

根據國際反詐組織GASA統計，2024年全球因詐騙財損的金額超過一兆美元，超過一半人口每月至少遇到一次詐騙，AI技術更讓詐騙產業鏈擴大。

內政部警政署165打詐儀表板資料顯示，2025年6月受理詐騙案件高達1.64萬件，財產損超過89億元，假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家名列前三名，財損排名前三名則為假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙及假檢警詐騙。現在釣魚、偽冒網站更跟原版網站幾乎一模一樣，一般消費者更容易踏入詐騙集團的圈套。

中華電信推出「防駭守門員」透過針對惡意網域、網站的AI情資，去年阻絕62億次的惡意網站，今年第1季已突破35億次，較去年同期成長一倍，訂閱相關資安服務的客戶超過百萬。

遠傳與國際資安大廠Allo 合作「遠傳守護網」服務，從網路端攔阻惡意網站和釣魚網站，AI防詐每月平均攔阻20萬通可疑電話，攔阻400多萬則詐騙簡訊，每月阻斷2,000個以上可疑網址，守護超過80萬用戶。

日前遠傳也公布，「遠傳守護網」付費訂閱率高達60%以上，截至今年第1季訂閱用戶突破39萬人，今年6月「遠傳守護網」服務成長力道強勁，年成長率達38.3%。

台灣大指出，「反詐戰警個人版」App結合電信營運商優勢與專利AI技術，提供陌生來電辨識、簡訊內容偵測、惡意網站警示與高風險門號封鎖等功能，保護用戶個資與通訊安全。去年5月正式上線後，付費訂閱年成長率超過55%，每月平均幫助用戶示警、辨識超過1,700萬通電話與簡訊、累積攔阻風險網站次數超過160萬次。