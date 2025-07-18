摩根士丹利（大摩）最新報告表示，AI需求強勁，各大雲端大廠資本支出未減，未來展望樂觀，台廠方面點讚代工廠緯創（3231）、技嘉兩檔，皆給予「優於大盤」評等，目標價維持150元、350元。

緯創董事會已批准對全資美國子公司WisLab EMS Corporation追加資本注入4,500萬美元。董事會也批准最高5,590萬美元資本支出，用於加州現有工廠設備升級，以支持緯創未來AI伺服器業務發展。

大摩認為，緯創子公司可能與美國科技公司有更良好的接觸和合作關係。該生產基地主要用於下一代AI伺服器業務研發，並具備小規模生產能力。根據調查顯示，緯創集團是輝達下一代AI伺服器重要合作夥伴，這筆資本投入強化，代表緯創正著手進行必要的基礎設施升級，為下一代AI伺服器試產與測試做準備，看好緯創與緯穎後續發展。

技嘉方面，大摩表示，日本數據分析公司Datasection業務領域涵蓋AI資料中心／AI 雲端服務、數據科學、行銷解決方案與系統整合，近日宣布已成功向技嘉全資子公司採購625台伺服器，總共搭載5,000顆輝達B200 GPU。

大摩指出，這套基礎設施建置於大阪，為全球最大雲端服務供應商之一的要求所開發。Datasection與技嘉的合作使其得以穩定取得GPU伺服器，推動AI資料中心業務發展與擴張。該合作同時賦予其優先使用下一代硬體的權利。