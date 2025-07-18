快訊

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人 8月7日起辯論

大摩力捧緯創、技嘉

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）最新報告表示，AI需求強勁，各大雲端大廠資本支出未減，未來展望樂觀，台廠方面點讚代工廠緯創（3231）、技嘉兩檔，皆給予「優於大盤」評等，目標價維持150元、350元。

緯創董事會已批准對全資美國子公司WisLab EMS Corporation追加資本注入4,500萬美元。董事會也批准最高5,590萬美元資本支出，用於加州現有工廠設備升級，以支持緯創未來AI伺服器業務發展。

大摩認為，緯創子公司可能與美國科技公司有更良好的接觸和合作關係。該生產基地主要用於下一代AI伺服器業務研發，並具備小規模生產能力。根據調查顯示，緯創集團是輝達下一代AI伺服器重要合作夥伴，這筆資本投入強化，代表緯創正著手進行必要的基礎設施升級，為下一代AI伺服器試產與測試做準備，看好緯創與緯穎後續發展。

技嘉方面，大摩表示，日本數據分析公司Datasection業務領域涵蓋AI資料中心／AI 雲端服務、數據科學、行銷解決方案與系統整合，近日宣布已成功向技嘉全資子公司採購625台伺服器，總共搭載5,000顆輝達B200 GPU。

大摩指出，這套基礎設施建置於大阪，為全球最大雲端服務供應商之一的要求所開發。Datasection與技嘉的合作使其得以穩定取得GPU伺服器，推動AI資料中心業務發展與擴張。該合作同時賦予其優先使用下一代硬體的權利。

延伸閱讀

台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

大摩挺世芯 點讚前景

iPhone 17出貨帶動台鏈 大摩看好6大台廠受惠、這檔個股列「首選」

相關新聞

祥碩2025年營收挑戰新高

高速傳輸晶片廠祥碩（5269）併購Techpoint的效益顯現，強化上下游議價能力並開拓日本市場，再加上轉投資的文曄與日...

大摩力捧緯創、技嘉

摩根士丹利（大摩）最新報告表示，AI需求強勁，各大雲端大廠資本支出未減，未來展望樂觀，台廠方面點讚代工廠緯創（3231）...

戴爾推新NB 仁寶、緯創樂

戴爾（Dell）昨（18）日推出全新的Dell Pro Max高效能筆電系列，是搭載最新輝達（NVIDIA）RTX PR...

電信三雄 資安產品熱賣

電信三雄推動防詐打詐，消費者資安產品銷售升溫，中華電信（2412）消費者資安客戶（防駭守門員）累積用戶超過100萬戶，遠...

合勤控營運長 林錦蘭接任

網通大廠合勤控（3704）昨（17）日公告人事案，營運長職務由合勤控永續長林錦蘭擔任。合勤控表示，因應營運需求，任林錦蘭...

南電 6月EPS -0.33元

IC載板廠南電（8046）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公告自結6月稅前虧損2.53億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。