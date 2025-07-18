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祥碩2025年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高速傳輸晶片廠祥碩（5269）併購Techpoint的效益顯現，強化上下游議價能力並開拓日本市場，再加上轉投資的文曄與日電貿換股策略合作，祥碩有望間接受益，法人看好祥碩今年營收可望寫新高、明年有望續走揚。

祥碩今年6月營收納入併購Techpoint業績，貢獻約10%至15%的營收。祥碩6月營收為11.18億元，月增0.54%、年增90.7%，為歷史單月次高。合計第2季營收為33.93億元，季增35.2%、年增61.1%，改寫單季新高。累計前六月營收達59.02億元，年增45.5%也是同期新高。祥碩昨日上漲15元，收1,945元。

祥碩先前指出，目前市場動能良好，不計Techpoint業績，第3季營收仍可優於第2季。PCIe系列產品，可擴展至邊緣運算、人工智慧電腦（AI PC）、工業電腦、監控、網路儲存伺服器等領域。併購Techpoint的產品已導入日本車廠本田（Honda）供應鏈，繼續爭取豐田（Toyota）等日系車廠訂單。

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