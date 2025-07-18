創意預告8月初法說登場 股價小漲、法人靜待營運釋疑

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）18日預告，將於8月1日（周五）召開2025年第2季法人說明會，屆時將對外公布最新財報數據，並說明第3季及全年營運展望。

本次法說會將由代理財務長姜呈冀報告第2季財務結果與第3季展望，總經理戴尚義則將進一步說明整體營運概況，最後開放Q&A環節與法人交流。市場關注焦點包括創意在AI特殊應用晶片（ASIC）領域的最新布局進展，以及其與台積電（2330）在先進製程與封裝技術上的協同效益。

在法說會即將登場之際，創意今日股價呈現窄幅震盪，終場小漲5元、收在1,240元，漲幅0.4%。盤中一度觸及1,270元高點，但整體交投氣氛偏向觀望，顯示投資人多傾向等待管理層進一步釋出訊息後再行布局。