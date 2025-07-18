快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

新日興飆漲因iPhone 折疊機？ 市場關注蘋果動向

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

蘋果折疊機傳聞不斷，新日興（3376）18日股價表現強勢，最終以235.5元作收，大漲9.79%，漲幅21元，市場猜測應與此題材有關。

近期市場聚焦蘋果可能推出的首款折疊iPhone，外電報導預計於2026年下半年問世，初期銷量上看1,000萬至1,500萬支，並點名新日興為兩大樞紐供應商之一。

然而，業界對此仍有疑慮，認為零組件問題、成本控制及供應鏈投資壓力等，皆是影響折疊iPhone能否如期量產的關鍵因素。

展望第2季，新日興因新品推出空窗期及匯損影響，獲利恐將是全年低點。不過，法人預期第3季在新Mac產品推出下，將有助於提升新日興筆記型電腦產品比重，進而帶動公司獲利成長。

法人表示，若蘋果折疊機順利量產，可望成為新日興未來重要的成長動能。新日興股價雖受蘋果折疊機題材激勵，但實際量產時間與供應鏈挑戰仍是未來觀察重點。

蘋果 新日興 iPhone

延伸閱讀

Google推新手機 台積助攻 首度捨棄三星搭載晶圓一哥製造晶片

陸國補效果減弱... IDC：陸Q2智慧手機出貨年減4% 終止連六季增長

iPhone 17出貨帶動台鏈 大摩看好6大台廠受惠、這檔個股列「首選」

i17問世倒數 「最美iPhone」也有望亮相

相關新聞

欣興目標價 小摩喊252元

最近大量資金追捧ABF載板族群。摩根大通證券（小摩）發布報告指出，欣興（3037）受惠於長期需求正面，但原料供給受限，重...

凌巨 奪下重量級大單

中小尺寸面板廠凌巨（8105）昨（17）日表示，奪下全球重量級睡眠呼吸器品牌的2.4吋顯示器模組大單。據悉，凌巨這筆訂單...

合勤控營運長 林錦蘭接任

網通大廠合勤控（3704）昨（17）日公告人事案，營運長職務由合勤控永續長林錦蘭擔任。合勤控表示，因應營運需求，任林錦蘭...

南電 6月EPS -0.33元

IC載板廠南電（8046）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公告自結6月稅前虧損2.53億元，...

碩天 6月EPS 1.02元

碩天（3617）因有價證券達集中交易市場公布注意交易資訊標準，昨（17）日公告自結6月稅後純益9,600萬元，年減27....

宏碁GDR 終止上市

宏碁（2353）先前已決議終止海外存託憑證（GDR）上市，昨（17）日公告已完成終止上市程序，取消英國倫敦證券交易所專業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。