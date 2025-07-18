新日興飆漲因iPhone 折疊機？ 市場關注蘋果動向
蘋果折疊機傳聞不斷，新日興（3376）18日股價表現強勢，最終以235.5元作收，大漲9.79%，漲幅21元，市場猜測應與此題材有關。
近期市場聚焦蘋果可能推出的首款折疊iPhone，外電報導預計於2026年下半年問世，初期銷量上看1,000萬至1,500萬支，並點名新日興為兩大樞紐供應商之一。
然而，業界對此仍有疑慮，認為零組件問題、成本控制及供應鏈投資壓力等，皆是影響折疊iPhone能否如期量產的關鍵因素。
展望第2季，新日興因新品推出空窗期及匯損影響，獲利恐將是全年低點。不過，法人預期第3季在新Mac產品推出下，將有助於提升新日興筆記型電腦產品比重，進而帶動公司獲利成長。
法人表示，若蘋果折疊機順利量產，可望成為新日興未來重要的成長動能。新日興股價雖受蘋果折疊機題材激勵，但實際量產時間與供應鏈挑戰仍是未來觀察重點。
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