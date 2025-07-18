定穎投控第2季財報 7月28日揭曉

PCB廠商定穎投控（3715）18日公告，第2季財務報告董事會預計召開日期為114年7月28日。

定穎投控14日公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解自結5月獲利年減少逾71%。

定穎先前說明，5月營收減少主要影響因素有兩個，第一五月有認列了未分配盈餘加徵5%所得稅約3,100萬，(從稅前和稅後的金額變化可以看出)；第二因為美金兌新台幣貶值使得營收減少，影響獲利。

定穎自結5月營收14.88億元，年增加1.6%，稅前淨利9,100萬元，年減少52.4%，歸屬母公司淨利3,200萬元，年減少71.2%，單月自結每股稅後純益0.11元低於去年同期。