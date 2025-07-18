聽新聞
0:00 / 0:00
外資按讚台積電 將掀目標價調高潮
台積電（2330）昨（17）日於法說會上調全年美元營收年增率預估至約30%，優於市場預期，麥格理、摩根士丹利、里昂等外資都按讚。麥格理證券於法說會後率先將目標價調高2%、達1,310元，暫居外資圈第二高，預期將掀起一波目標價調高潮。
麥格理證券半導體產業分析師賴昱璋調高台積電2025年至2027年獲利各11%、5%、2%，維持「買進」評等與首選標的評價。
瑞穗證券認為，受惠AI與高速運算應用對先進製程強勁需求，台積電明年每股純益將有10%至15%的成長空間，建議「買進」，目標價維持1,320元，暫居外資圈最高。
摩根士丹利證券大中華區半導體主管詹家鴻說，從整場法說會內容來看，比想像還要好。台積電上調全年美元營收年增率達30%，但實際上恐將不止，第2、3季毛利率數據也都優於預期。
有鑑今年營運將優於預期，詹家鴻除持續給予台積電「優於大盤」評級外，也擬將目標價由1,288元向上調升，他並預期未來股價還將上漲5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言