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外資按讚台積電 將掀目標價調高潮

經濟日報／ 記者魏興中╱台北報導

台積電（2330）昨（17）日於法說會上調全年美元營收年增率預估至約30%，優於市場預期，麥格理、摩根士丹利、里昂等外資都按讚。麥格理證券於法說會後率先將目標價調高2%、達1,310元，暫居外資圈第二高，預期將掀起一波目標價調高潮。

麥格理證券半導體產業分析師賴昱璋調高台積電2025年至2027年獲利各11%、5%、2%，維持「買進」評等與首選標的評價。

瑞穗證券認為，受惠AI與高速運算應用對先進製程強勁需求，台積電明年每股純益將有10%至15%的成長空間，建議「買進」，目標價維持1,320元，暫居外資圈最高。

摩根士丹利證券大中華區半導體主管詹家鴻說，從整場法說會內容來看，比想像還要好。台積電上調全年美元營收年增率達30%，但實際上恐將不止，第2、3季毛利率數據也都優於預期。

有鑑今年營運將優於預期，詹家鴻除持續給予台積電「優於大盤」評級外，也擬將目標價由1,288元向上調升，他並預期未來股價還將上漲5%。

法說會 外資 台積電

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