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台積電資本支出不變 上看420億美元

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈╱台北報導

台積電（2330）財務長黃仁昭昨（17）日表示，維持今年資本支出380億美元至420億美元的目標不變。他強調，雖然匯率仍有壓力，台積電仍預期未來幾年營收增幅將高於資本支出，因此資本強度（Capital Intensity）將逐步下滑。

有外資發布報告指出，台積電2026年至2027年資本支出將會增加，黃仁昭強調：「這純屬個人推論，台積電目前沒有公布2026年至2027年資本支出。」不過，台積電資本支出長期規畫下，某一年突然掉下來機會不高。

台積電並公布今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元，較去年同期121.3億美元增加62.3%。

外資關注先進封裝投資與產能，台積電董事長魏哲家指出，台積電產能需要持續提升，才能彌補供需的落差，公司持續努力應對。

魏哲家強調，台積電的製程發展策略是跟隨客戶發展需求，先進封裝有很多不同客戶，並且應用不同的選項，先進製程也有多元不同組合提供給客戶。他幽默指出，「甚至製程的名稱多元到我都記不住。」成熟製程投資議題上，魏哲家說，台積電積極提升特殊製程產能，不擔心產能供過於求。

魏哲家 資本支出 台積電

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