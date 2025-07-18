台積Q2犀利 每天賺43億 上半年純益7,598億元 同期最佳

台積電（2330）昨（17）日公布第2季稅後純益3,982.7億元，創新高，換算每天賺逾43.76億元，每股純益15.36元；單季毛利率58.6%，逼近財測高標；營益率衝上49.6%，超越財測高標。上半年大賺7,598.3億元，每股純益29.3元，為歷年同期最佳。

新台幣兌美元第2季強升10.96%，創史上最大單季升幅。台積電原本預期，新台幣每升值1%，衝擊毛利率與營益率各約0.4個百分點，以第2季新台幣升值幅度來看，台積電「雙率」各被吃掉逾4個百分點，該公司昨天公布「雙率」與獲利表現亮眼，擊敗大環境變數，法人驚艷。

台積電毛利率與EPS 圖／經濟日報提供

台積電原預估第2季毛利率、營益率區間分別為57%至59%、47%至49%，昨天公布單季毛利率實績為58.6%，達財測高標，僅季減0.2個百分點，並較去年同期大增5.4個百分點；營益率49.6%，超越財測高標，季增1.1個百分點，年增7.1個百分點。

台積電財務長黃仁昭表示，第2季毛利率仍有受到新台幣升值與海外晶圓廠初期稼動稀釋影響，但靠著整體產能利用率提升與成本改善，成功抵銷部分衝擊。若排除匯率與海外廠攤提因素，整體毛利結構依然穩健。

黃仁昭坦言，美國亞利桑那州新廠與日本熊本廠正在量產初期，未來五年每年恐稀釋毛利率約2%至4%，台積電將透過擴大規模與供應鏈協作來控管成本，維持整體競爭力。

台積電昨天並公布第2季美元營收為300.7億美元，季增17.8%，年增44.4%；稅後純益3,982.7億元，季增 10.2%，年增60.7%，每股純益15.36元。以第2季共有91天計算，台積電單季每天獲利逾43.76億元，每小時賺超過1.82億元，每秒賺300多萬元，堪稱超強印鈔機。

就製程營收比重來看，台積電分析，第2季3奈米占24%、5奈米36%、7奈米14%，7 奈米以上約26%，合計先進製程貢獻高達74%，創歷來高點。

以應用別來看，第2季高速運算（HPC）平台季增14%、占整體營收60%，智慧手機占比回升至27%，物聯網與消費性電子也分別季增14%與30%，展現下游需求同步回溫。

台積電上半年毛利率58.7%，年增5.6個百分點；營益率49.1%，年增6.8 個百分點；稅後純益7,598.3億元，年增60.5%，每股純益29.3元。